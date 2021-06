Olimpiadi invernali, accordo Lombardia-Livigno per la realizzazione di un parcheggio

1' di lettura

Regione Lombardia e Comune di Livigno (So) hanno sottoscritto due convenzioni per la realizzazione di interventi funzionali alle Olimpiadi Milano-Cortina e Valtellina 2026. La prima riguarda un parcheggio interrato in prossimità dell’impianto di risalita Mottolino. La seconda tre tratti di gallerie paravalanghe lungo la strada comunale, per la messa in sicurezza del Passo della Forcola.

La prima convenzione prevede la realizzazione di un’autorimessa interrata in prossimità dell’impianto di risalita Mottolino con l’adeguamento della viabilità e dei collegamenti, nonché la sistemazione ambientale, interventi del verde, e l’adeguamento delle piste da sci e dei corsi d’acqua. Regione Lombardia si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione del parcheggio interrato con un importo complessivo di 19.090.000 euro. La consegna dei lavori all’azienda appaltatrice è prevista ad agosto 2022 e l’ultimazione dell’intervento entro la fine del 2024.

Inoltre, Regione finanzia con 910.000 euro la sistemazione ambientale e l’adeguamento dei corsi d’acqua per il miglioramento della sicurezza dell’autorimessa e per il completamento strutturale delle aree necessarie allo svolgimento delle gare olimpiche 2026. Il cronoprogramma prevede la consegna dei lavori per giugno 2022 e il termine il 31 dicembre 2024.