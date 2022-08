Olimpiadi invernali Milano Cortina: si va verso Michele Uva come nuovo ad

Ascolta la versione audio dell'articolo

Scelto il nuovo ad della Fondazione che gestirà le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. Sarà Michele Uva a traghettare le città, le due regioni coinvolte - Lombardia e Veneto - e la province autonome di Trento e Bolzano verso l’evento che coinvolgerà tutti gli sport invernali (l’hockey, lo short track e il pattinaggio di figura si terrano a Milano).

Michele Uva sostituisce Vincenzo Novari, che fino a qui ha cercato di portare avanti il lavoro sul fronte delle sponsorizzazioni. L’obiettivo indicato sul bilancio sarebbe di circa 500 milioni in arrivo da aziende e sponsor (un terzo del bilancio complessivo della fondazione), di cui al momento le trattative in corso riguarderebbero contratti per un totale di 280 milioni. Gli accordi concretamente sottoscritti ammontano però a 18 milioni. Ovviamente la situazione si è complicata negli anni, prima per colpa del Covid e adesso per via dei maggiori costi energetici dovuti alla guerra tra Russia e Ucraina.

Uva è un dirigente sportivo, classe 64. Direttore di Football& Social Responsability della Uefa, è stato anche amministratore delegato di Coni Servizi, presidente della Lega pallavolo Serie A Femminile e vicepresidente della Uefa.

Nel suo curriculum spicca il ruolo di dg nel Parma calcio dal 1996 al 2001; poi dal novembre 2002 stato vicepresidente e ad della Lazio.

Uva ora dovrà guidare una fondazione in cui è entrato il Mef con un ruolo di rilievo, condividendo la governance sempre con gli enti locali. Erano stati proprio questi ultimi - in particolare il governatore della Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala - a chiedere al governo un cambio di passo. Questa decisione è uno degli ultimi atti decisionali dell’esecutivo guidato da Mario Draghi, che nel decreto Aiuti bis aveva già inserito, a inizio agosto, la partecipazione del Mef nella società delle Olimpiadi.