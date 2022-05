Olimpiadi Milano Cortina 2026, per il Pil beneficio da tre miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

I Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 avranno un impatto sul Pil di tre miliardi di dollari, con un investimento previsto di circa a un miliardo. È questa in sintesi la stima che emerge dalla ricerca realizzata per il Comitato Leonardo dalla Luiss Guido Carli su Sport e Imprese e curata dal Prorettore alla Ricerca, Stefano Manzocchi.

L’analisi è stata presentata il 26 maggio al Coni nel corso dell’edizione 2022 del Forum del Comitato Leonardo presieduto da Luisa Todini, che annualmente riunisce rappresentanti delle istituzioni e della business community per fare il punto sulle prospettive di sviluppo per le imprese del made in Italy. Quest’anno l’appuntamento, organizzato in collaborazione con Ice Agenzia, Confindustria e Coni, si appunto incentrato sulla spinta alla ripresa che può assicurare l’industria sportiva, dopo la pandemia, sia grazie alla disponibilità di nuove risorse finanziarie con il Pnrr, sia grazie ai grandi eventi attesi nella Penisola, a partire dalle Olimpiadi di Milano-Cortina.

I Giochi invernali del 2026 produrranno, secondo la ricerca, più nel dettaglio un incremento di risorse all’interno del comparto sport pari a 1.142 milioni di euro, mentre i settori beneficeranno di maggiori risorse per 1.026 milioni. In altri termini, un aumento di domanda di un miliardo nel comparto sport genererà tra effetto diretto, indiretto e indotto un impatto sull’economia italiana pari a 2.901 milioni.

Volano per l’occupazione

L’organizzazione delle Olimpiadi invernali sarà inoltre un volano per l’occupazione determinando un incremento di domanda e quindi di produzione per le imprese fornitrici del comparto sportivo. Potranno essere creati nel fino a 13mila nuove unità di lavoro, di cui 9,173 internamente al settore sport e 3.772 nei principali settori economici collegati in particolare nei servizi.

All’aumento di valore aggiunto e di occupazione corrisponderà un incremento nel livello del reddito stimato in circa 320 milioni di euro, di cui 225 milioni direttamente all’interno del comparto sport.