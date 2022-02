Olimpiadi Milano-Cortina, commissariate otto opere. Ma resta il nodo delle varianti venete

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo mesi di attesa, ora i nodi della infrastrutture per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 vengono al pettine. Per tentare di accelerare l’iter e la realizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati individuati otto interventi per i quali, data la particolare difficoltà esecutiva e la complessità delle procedure tecnico-amministrative, è stato nominato Commissario straordinario Luigi Valerio Sant’Andrea, attuale amministratore delegato della società “Infrastrutture Milano-Cortina 2026 SpA”.

«È necessario assicurare la realizzazione delle opere nei tempi previsti e per questo occorre accelerare - dichiara il ministro per le Infrastrutture Enrico Giovannini - La nomina del Commissario straordinario e le procedure veloci di cui potrà avvalersi consentiranno di realizzare gli interventi nei tempi necessari per disposizione degli atleti e del pubblico infrastrutture adeguate ad una manifestazione sportiva globale come le Olimpiadi invernali, che sarà ospitata dal nostro Paese in uno scenario paesaggistico tra i più belli e suggestivi del mondo».

Le infrastrutture individuate sono otto: nella Strada Statale 36 messa in sicurezza tratta Giussano Civate;SS 36 Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana;Tangenziale Sud di Sondrio; SS 42 del Tonale e della Mendola nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico; Lotto 1 Comune di Trescore Balneario e Lotto 2 Comune di Entratico; SS 639 Variante di Vercurago; SS 51 Variante di Cortina; SS 51 Variante Longarone; interventi di soppressione passaggi a livello su SS 38 linea Milano-Lecco-Sondrio- Triano.

Le opere più complicate da realizzare in tempo sono quelle venete, la variante di Cortina, del valore stimato di 202 milioni (di cui 67 assegnati), e quella del Longarone, del valore stimato di 270 milioni (di cui 261 assegnati). Ad oggi siamo ai progetto definitivo ma devono essere ancora bandite le gare. In base al cronoprogramma è indispensabile che le due strade vengano aggiudicate entro giugno 2022, altrimenti è quasi scontata la mancata conclusione per i Giochi invernali del 2026. Adesso con la nuova struttura commissariale i tempi del confronto con gli enti locali e anche quelli per l’assegnazione della gara potrebbero accorciarsi.

Riepilogando, per la Lombardia e il Veneto, in vista dei Giochi invernali, c’è un elenco di 16 opere tra necessarie e essenziali (a cui si aggiungono 6 opere connesse di difficile realizzazione, che potrebbero essere avviate negli anni a seguire, inserite nel dossier per completare l'elenco dei desiderata per ogni territorio).