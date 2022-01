Olimpiadi di Pechino 2022, individuati altri 13 casi nello staff

7:22 Cina, Xi: aiuti per 500 milioni di dollari all’Asia centrale

La Cina è pronta a fornire aiuti per 500 milioni di dollari ai Paesi dell’Asia centrale: è quanto ha assicurato il presidente Xi Jinping che ha incontrato in modalità virtuale i leader di Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan per celebrare il 30esimo anniversario dell’instaurazione dei rapporti diplomatici. Xi ha affermato che la Cina «li sosterrà con forza salvaguardando la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale», secondo quanto riferito dai media ufficiali, illustrando i piani per l’invio di ulteriori 50 milioni di dosi di vaccino contro il Covid. I leader dell’Asia centrale hanno dichiarato che parteciperanno alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, in programma il 4 febbraio. Dei cinque Paesi, la priorità assoluta della Cina è il Kazakhstan, il più grande vicino dell’Asia centrale, ricco di risorse, ma finito sotto i riflettori per i disordini scatenati dall’aumento dei prezzi del carburante.