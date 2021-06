Olimpiadi, variante di Tirano in attesa di risorse

2' di lettura

Il piano delle infrastrutture lombarde per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 vale 564,7 milioni. Questo almeno il calcolo stimato dall’Anas per le opere considerate praticamente indispensabili, classificate sulla base di due ordini di priorità: quelle necessarie, le più importanti, e quelle essenziali.

L’obiettivo è migliorare la viabilità locale di due Regioni, il Veneto e la Lombardia. Il denaro già stanziato è di 630 milioni complessivi, divisi con il manuale Cencelli in modo equo tra i due territori. La differenza è che mentre il fabbisogno veneto si concentra su poche ma cruciali strade (in primis la variante di Cortina e del Longarone), in Lombardia gli interventi saranno tanti e frammentati, e dovrebbero servire a migliorare la viabilità a lungo termine approfittando del traino offerto dai Giochi invernali, che promettono di risolvere problemi storici.

Dal punto di vista finanziario tuttavia mancano ancora alcune certezze. Nell’elenco viene indicata in Lombardia la variante di Tirano, opera considerata «necessaria» e da poco aggiudicata, il cui completamento è previsto per fine 2025. Il costo stimato è di 187,3 milioni, ma le risorse programmate non sono state ancora assegnate. Si tratta di una strada importante per alleggerire il traffico verso Bormio, e diventerà centrale per le due settimane delle Olimpiadi. I lavori dovrebbero durare 4 anni se inizieranno a fine 2021.

Le opere «essenziali» in Lombardia sono invece una lunga lista di 12 interventi, recuperati da vecchi piani già inseriti negli accordi di programma tra Stato e Anas. E quindi, in questo caso, i finanziamenti stimati sono anche stati assegnati.

Mancano però all’appello 33,8 milioni per la variante Trescore-Entratico, del valore stimato di 120 milioni. È una strada considerata strategica per la media distanza, nel tragitto da Bergamo verso Edolo.