Olimpiadi, il vero campione di Pechino è lo yuan digitale

Non teme il Covid-19, si sposta come un fulmine e, per mesi e mesi, si è allenato duramente in pista superando tutti i test.

È lo yuan digitale, lo scattista più atteso ai blocchi di partenza delle Olimpiadi invernali, dove debutterà con la benedizione della Banca centrale cinese.

L’evento sportivo più importante per la Cina dall’Olimpiade del 2008 diventa la cassa di risonanza di un progetto strategico che, partendo da lontano, per la precisione dal 2014, ha prodotto la valuta smaterializzata, l’e-CNY, un portafoglio digitale che si affiancherà a quello cartaceo dando impulso ai pagamenti telematici e alla globalizzazione della divisa di Pechino, ancora non convertibile.

La valuta digitale potenziale sostituto del contante

Lo yuan digitale diventa un potenziale sostituto del contante fisico e un efficace strumento di commercio internazionale. Il messaggio lanciato dal presidente Xi Jinping è forte, per questo il taglio del nastro avverrà sotto gli occhi del mondo intero e degli alleati più fedeli, dalla nutrita delegazione russa ai partner del Rcep, l’accordo a 15 di libero scambio ormai a regime dal 1° gennaio che raggruppa anche i dieci Paesi Asean, e che già vede Corea, Singapore, Thailandia, coinvolti in intese bilaterali per il cross-border della divisa digitale.

La moneta correrà sui bit degli smartphone delle delegazioni straniere invitate alle Olimpiadi, ben oltre quindi gli esperimenti locali spot di Shenzhen, Suzhou, Hong Kong, che pure hanno coinvolto 140 milioni di persone. Basterà scaricare un’App per pagare in modalità telematica con la moneta elettronica garantita e controllata dallo Stato.