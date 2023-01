Olimpiadi, a Warner Bros. Discovery i diritti dal 2026 (Milano-Cortina) al 2032

Delphine Ernotte Cunci, presidente dell’European Broadcasting Union e CEO di France Télévisions ha dichiarato: «Questo accordo rappresenta una svolta per i media del servizio pubblico, dimostrando la forza e l'unione della nostra Union. Grazie ai suoi partner, l’Ebu ha il potenziale per raggiungere oltre un miliardo di spettatori in tutta Europa attraverso piattaforme lineari e non lineari».

Per Warner Bros. Discovery, l’annuncio rafforza il ruolo di Home of the Olympics in Europa sull'onda della crescita record dell’audience e del pubblico digital delle ultime tre edizioni, verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. In base al nuovo accordo, solo su Warner Bros. Discovery si potrà vedere ogni istante dei Giochi Olimpici, live streaming sulle proprie piattaforme digitali come discovery+, e in diretta pay-TV sui propri canali pay come Eurosport. Andrew Georgiou, President e Managing Director di Warner Bros. Discovery Sports Europe, ha commentato: «In attesa di quelli che si preannunciano gli straordinari Giochi Olimpici di Parigi 2024, siamo felici che Warner Bros. Discovery rimanga l’unico luogo in cui i fan potranno seguire ogni momento delle quattro edizioni successive. Siamo grati di collaborare con l’European Broadcasting Union e i suoi partner nelle prossime tappe del nostro percorso olimpico, estendendo l’impegno preso insieme al CIO nel 2015 di raggiungere il più ampio numero di spettatori, grazie a una copertura estesa e accessibile dei Giochi Olimpici».