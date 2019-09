Olio alto oleico sostenibile

Di tutt'altra famiglia di alimenti l'olio altoleico di Agricola Grains, porta al consumatore al dettaglio l'alternativa all'olio di palma, poco sostenibile ecologicamente.

Le confezioni totalmente riciclabili sono da un litro in tetra pak e da tre litri nella bag in box, che permette al grasso di non entrare a contatto con l'ossigeno anche una volta aperta.