Olio: raccolto in crescita ma al di sotto di aspettative e potenzialità

Con le operazioni di raccolta e molitura ben avviate in gran parte d’Italia, Ismea e Unapol confermano «il dato previsionale di 315mila tonnellate di olio di oliva per la campagna 2021-22, in crescita del 15% su un 2020 particolarmente scarso».

«La situazione per aree geografiche è molto eterogenea – si legge in un report – e pur con differenze importanti anche tra zone contigue, dalle indicazioni disponibili emerge un incremento produttivo al Sud, tale da indurre il segno positivo sull'intera produzione nazionale».

A trainare la ripresa è sicuramente la Puglia, con un +38% sullo scorso anno, che non soddisfa comunque i produttori. Nonostante infatti fosse attesa una “stagione di carica” (che si alterna a stagioni naturalmente meno ricche di raccolto), «la crescita è risultata nettamente inferiore sia alle aspettative che alle potenzialità», sottolinea il report.

Molti è dipeso dai fattori climatici – le gelate primaverili, la siccità estiva e la frequente alternanza di caldo e freddo – che non hanno favorito l'ottimale sviluppo vegetativo degli oliveti. «Le alte temperature estive e l’assenza prolungata di precipitazioni – si legge nel report – hanno ulteriormente aggravato la situazione in tutti gli areali italiani, soprattutto in quelli non provvisti di impianti irrigui».

Guardando i risultati degli ultimi 10 anni, Ismea e Unaprol evidenziano un’estrema variabilità produttiva da un anno all’altro e una graduale riduzione della produttività anche negli anni considerati di carica: «dalle 506 mila tonnellate del 2012, livello più alto del decennio, alle due pessime annate del 2014 e 2018 (con una produzione rispettivamente di 222 mila e 175 mila tonnellate), passando per recuperi produttivi deludenti anche negli anni di carica». Negli ultimi anni, in particolare, «le oscillazioni produttive sono andate oltre la fisiologica alternanza scontando eventi climatici avversi e fitopatie a cui non sempre si è fatto fronte in modo efficace».



L’eccessiva variabilità produttiva crea scompensi nel mercato perché da un lato mina la stabilità del reddito dei produttori, dall’altro rende difficile la programmazione degli acquisti di prodotto italiano da parte dell’industria di imbottigliamento esponendo il settore al ricorso sempre più massiccio alle importazioni. «Da considerare anche - aggiunge il report – il tema dell'aumento dei costi che non è sempre andato di pari passo a quello dei ricavi comprimendo sempre più il reddito dei produttori».