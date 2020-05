Olio, contro il Covid Salov conferma gli investimenti (triplicati)

Questo ampio piano di investimenti che è al centro dell’attività del Gruppo Salov nel biennio 2019-20 viene confermato quindi nonostante il pesantissimo impatto della pandemia da Coronavirus. Un impatto che al Gruppo Salov hanno toccano con mano e anche in anticipo rispetto al resto d’Italia avendo contatti pressoché quotidiani con la Cina.

«All’inizio sembrava che l’Italia ne dovesse restare esclusa – ripercorre Maccari – e tutti in fondo ce lo auguravamo. Abbiamo cominciato a vedere i nostri colleghi cinesi presentarsi in videoconferenza con le mascherine. Un giorno li abbiamo visti tutti con i cappotti e bardati di tutto punto. Ci hanno spiegato che per evitare la diffusione del virus, in pieno inverno, avevano spento i riscaldamenti. Poi ci hanno chiesto di procurare loro delle mascherine. Ne abbiamo donate parecchie migliaia. Poi improvvisamente è scoppiato il caso Codogno e siamo piombati nell’emergenza anche noi. L’azienda ha risposto bene e con estrema rapidità innanzitutto con la messa in sicurezza dei lavoratori sia in fabbrica che in ufficio. Ho trovato grande disponibilità in tutti i lavoratori e anche lo smartworking si è rivelato un'opportunità. Abbiamo continuato a lavorare e a rifornire i mercati. Noi la nostra parte l’abbiamo fatta e adesso – come tutti – guardiamo con apprensione agli effetti che potranno esserci sui mercati».



Uno scenario che al Gruppo Salov pensano di aggredire con un’altra importante fetta degli investimenti quella in promozione e pubblicità con campagne che partiranno nei prossimi mesi. «Il nostro canale principale è il retail – aggiunge Maccari – che ha continuato a operare ed è cresciuto in modo importante, mentre siamo meno esposti con il canale Horeca che comunque cerchiamo di supportare al meglio. Siamo fiduciosi che in Italia i consumatori non si priveranno dell’olio d’oliva neanche in momenti difficili. Per questo le maggiori preoccupazioni sono sul fronte export dove i nostri prodotti non sono da consumo quotidiano e potrebbero pagare gli effetti di una crisi economica. Riteniamo che i buoni risultati messi a segno nella prima parte dell'anno rappresentino fieno in cascina che ci consentirà di affrontare con le spalle robuste eventuali difficoltà nel secondo semestre».