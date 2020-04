Olio d’oliva, per il recupero sulla Spagna una cura da 400 milioni In arrivo finanziamenti per l’olivicoltura italiana che negli anni ha perso troppo terreno di Giorgio dell'Orefice

Le olive italiane sono poche rispetto alla produzione di olio nazionale

La filiera dell’olio d’oliva italiano, a partire dalla fine degli anni 90 ha intrapreso una grande (e giustificata) battaglia per la trasparenza. Una sfida che ha portato nel 2009 al regolamento Ue sull’obbligo di indicazione dell’origine in etichetta. Un risultato sul quale l’olio d’oliva ha fatto da apripista ad altri settori . Ma proprio nel momento in cui veniva raggiunto un grande obiettivo per la tutela del made in Italy, per molti indispensabile per lo sviluppo del settore, l’olio italiano è di fatto quasi scomparso.

Una riflessione che viene in mente in questi giorni di piena emergenza da Covid-19, mentre la quasi totalità dell’economia italiana è in stand by e da più parti si moltiplicano inviti a “consumare italiano” per rilanciare il made in Italy a partire dal settore agroalimentare, uno dei pochi rimasti in piena operatività. Ma consumare made in Italy, nel settore del food & beverage non è affatto scontato, perché molti segmenti produttivi dipendono dall’estero per le materie prime, e talvolta non solo per quelle. Tra questi l’olio d’oliva, elemento chiave della dieta mediterranea e del paniere agroalimentare italiano, anche se spesso l’extravergine che va sul mercato con etichette che si richiamano al nostro Paese non sempre “parla” italiano.

Il conto – ormai noto – è presto fatto. L’Italia produce circa 300mila tonnellate di olio (nelle annate positive) ne consuma 500mila e ne riesporta circa 300mila. Pertanto per far quadrare i conti deve acquistare all’estero tra le 400mila e le 500mila tonnellate l’anno. Olio in gran parte importato dalla Spagna (nel 2019 il 79% dell’import era “targato” Madrid) e che spesso finisce in blend con extravergine italiano, bottiglie commercializzate poi tanto in Italia quanto all’estero.

D’altro canto fu proprio per differenziare i blend di oli di diversa origine dall’extravergine 100% italiano che fu avviata la battaglia sulla trasparenza, salvo perdere poi di vista l’emorragia produttiva italiana. Eppure non è stato sempre così. C’è stata un’epoca neanche tanto lontana, in cui l’Italia era leader mondiale. Nella campagna 1995-96 furono prodotte 620mila tonnellate, quasi il doppio delle 337mila della Spagna di allora. Da quel momento però la produzione spagnola è esplosa collocandosi a partire dal 2000 stabilmente al di sopra del milione di tonnellate e allargando sempre più il divario con l’Italia. Un gap diventato oceanico lo scorso anno (nella campagna 2018-19) quando la Spagna ha toccato quota 1,79 milioni di tonnellate, oltre 10 volte le 173mila prodotte dall’Italia.

A partire dagli anni ’10 (all’indomani dell’obbligo di indicazione dell’origine) nei frantoi italiani sono state prodotte meno di 500mila tonnellate l’anno con picchi particolarmente negativi – complici l’emergenza Xylella e le condizioni meteo avverse – nel 2014-15 (222mila tonnellate), nel 2016-17 (182mila) e nel 2018-19 (173mila). Dati che sono stati nel tempo sottovalutati e che invece chiariscono quanto poco sia stato investito in questi anni sulla produzione di olio in Italia.