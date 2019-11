Olio extra vergine di oliva

Il sistema francese non è tenero nemmeno con l’olio extra vergine di oliva, classificato con il bollino arancione (D). Di nuovo, nel mirino, finiscono i grassi presenti in una porzione di 100 grammi. Il caso dell’olio è emblematico per mostrare le possibili distorsioni del sistema a semaforo: l’etichetta francese “nutri-score” assegna all’olio di oliva (non extra-vergine) lo stesso giudizio dell’olio di colza (bollino giallo, C).