Olio extravergine, crescono le scorte in casa: ecco come conservarlo al meglio

L’extra vergine deve essere protetto dalla luce e dal calore, che ne provocano l'ossidazione, va posizionato lontano da odori impregnanti e non deve subire colpi d'aria o sbalzi termici.

«In apparenza, sembrano indicazioni semplici da attuare – afferma Carrassi -. In realtà, implicano competenza e grande attenzione, sia nella fase del trasporto, sia in quella dello stoccaggio e della distribuzione».La pandemia ha reso più difficili queste procedure. Il continuo “stop and go” di chiusure e aperture non ha certo favorito la fluidità del trasporto anche per l'extra vergine – ricorda Assitol – aumentando al tempo stesso le difficoltà di stoccaggio ed il pericolo di intoppi: lasciare un pallet di bottiglie sotto il sole, anche per poco tempo, ad esempio per ritardi accumulati nelle consegne, può alterare in modo significativo le proprietà organolettiche dell'olio.

La guida per i consumatori

Basta dimenticare di tappare accuratamente la bottiglia dopo l'uso o dimenticare l'extra vergine vicino ai fornelli – tanto per citare gli errori più comuni – per danneggiare l’oro verde. Per queste ragioni, Assitol ha collaborato con la Guida realizzata dall'Unione consumatori “Olio extra vergine di oliva - un tesoro da preservare”, consultabile anche online, di cui di seguito riportiamo i consigli finali.

1) Il buio è il miglior amico dell’olio

L’illuminazione in eccesso incide sulla sua qualità evitate che la bottiglia d'olio sia esposta direttamente al sole o a qualsiasi tipo di luce artificiale.

2) Tenetelo al fresco

La temperatura è fondamentale per mantenere inalterate le proprie proprietà e il gusto dell’olio; lideale è conservarlo ad una temperatura ne troppo calda ne troppo fredda.