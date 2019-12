Olio extravergine, produzione in risalita con prezzi ai minimi Quotazioni in calo del 20% fino all’insostenibile livello di 3,5 euro al chilo soprattutto a causa delle forti importazioni spagnole che hanno invaso il mercato di Micaela Cappellini

Per l’olio extravergine d’oliva italiano quella 2019-2020 ha tutte le premesse per essere un’ottima annata. La qualità è eccellente, e la produzione alla fine sarà quasi il doppio del 2018. Ma allora, perché il prezzo dell’olio è così basso? Secondo Confagricoltura, in Puglia in un anno il prezzo dell’olio extravergine è sceso del 20%.

Secondo il presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo, ci sono zone del Tavoliere dove il prezzo al chilo è sceso anche a 3,50 euro: «Sotto i 4,50 nessun prezzo può essere giusto perché non remunera adeguatamente i coltivatori, che devono fare un buon olio, investire per preparare la campagna olivicola dell’anno successivo e guadagnarci anche qualcosa».

La situazione è talmente tesa che il ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, ha convocato per mercoledì 4 dicembre il tavolo di filiera. Cosa è successo? In molti pensano che sia tutta colpa della Spagna, che è il primo produttore mondiale di olio d’oliva. Tanto per avere un termine di paragone, l’Italia quest’anno – peraltro un buon anno – produrrà 330mila tonnellate di extravergine, mentre la Spagna l’anno scorso ha prodotto quasi 1,8 milioni di tonnellate.

A differenza dell’olio italiano, che ormai è stato quasi tutto spremuto, quello spagnolo della campagna 2019-2020 non è ancora arrivato sul mercato, poiché la raccolta delle olive nella Penisola iberica inizierà solo a gennaio. In compenso, in circolazione c’è ancora tutto lo stock dell’anno scorso: e su un totale mondiale di 860mila tonnellate di extravergine ancora in cantina, le riserve spagnole rappresentano l’88%.

«Succede allora – spiega Anna Rufolo,responsabile per il settore olivicolo della Cia-Agricoltori italiani – che gli industriali dell’olio, che rappresentano la domanda, non hanno alcuna fretta di concludere, avendo davanti a sé 860mila tonnellate di scorte a disposizione». I numeri stanno dalla loro parte: l’Italia produce 300mila tonnellate di extravergine ma ne consuma 600mila e ne esporta 500mila. Per forza dobbiamo comprare l’olio dalla Spagna.