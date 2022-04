Olio, Mipaaf: decreto da 100 milioni per ammodernare frantoi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Via libera ai 100 milioni di euro previsti dal Pnrr per l'ammodernamento dei frantoi oleari. È stato infatti firmato il 31 marzo, il decreto direttoriale del ministero delle Politiche agricole che fornisce le direttive per Regioni e province autonome per la definizione dei bandi regionali Pnrr per l'ammodernamento dei frantoi oleari. La misura segue la “riserva” che era stata prevista a favore degli impianti di trasformazione olearia all'interno del budget complessivo previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore della meccanizzazione agricola e che può contare complessivamente su uno stanziamento di 500 milioni di euro.

In Italia 4mila frantoi sparsi sul territorio

Con il decreto Mipaaf entra nella fase attuativa un altro importante step del capitolo agricolo del recovery plan dopo il recente varo delle istruzioni per avviare i bandi per la creazione del “parco agrisolare”. L'investimento sull'ammodernamento dei frantoi oleari va nel senso di migliorare la competitività dell'intero comparto dell'olio extravergine di oliva made in Italy. Attualmente infatti l'Italia conta ancora circa 4mila frantoi sparsi sul territorio (in particolare nelle regioni del Mezzogiorno) mentre la Spagna con la metà degli impianti di trasformazione produce un numero di tonnellate di olio d'oliva triplo rispetto all'Italia.

Loading...

Risorse per sostituire o ammodernare i frantoi più obsoleti

L'intera ristrutturazione dell'olivicoltura italiana ovviamente deve riguardare anche l'anello agricolo, ma l'investimento anche sul capitolo della trasformazione (per rendere gli impianti più efficienti e magari anche meno numerosi) davvero era qualcosa di non più rinviabile. «Il provvedimento – si legge in una nota del Mipaaf – giunto nel pieno rispetto del cronoprogramma di attuazione del Pnrr, stanzia le risorse alle aziende agricole e alle imprese agroindustriali titolari di frantoi oleari che effettuano estrazione di olio extravergine di oliva, iscritte al SIAN (il Sistema informativo agricolo nazionale ndr). Le risorse sono dirette a investimenti per sostituire o ammodernare i frantoi più obsoleti con l'introduzione di impianti di molitura ad estrazione a “2 o 3 fasi” di ultima generazione».

Obiettivo: macchinari e tecnologie che migliorino le prestazioni ambientali

La misura, fortemente voluta dal ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, è quella di rafforzare la competitività del sistema alimentare, ammodernare le strutture di trasformazione dell’olio extravergine di oliva, settore strategico per l’industria agroalimentare italiana, migliorare la qualità del prodotto e la sostenibilità del processo produttivo attraverso la transizione energetica, ridurre i sottoprodotti e favorirne il riutilizzo a fini energetici. Si punta – spiegano ancora al Mipaaf – a favorire l'ammodernamento dei frantoi esistenti attraverso l'introduzione di macchinari e tecnologie che migliorino le prestazioni ambientali dell'attività di estrazione dell'olio extravergine di oliva, nel rispetto del principio europeo –“non arrecare un danno significativo all’ambiente”. Nelle prossime settimane il ministero delle Politiche agricole disciplinerà l'attuazione concreta della misura d'intesa con le Regioni, che emaneranno i bandi regionali attuativi nel corso dei prossimi mesi.

Osservatorio PNRR Notizie e analisi Il monitoraggio del Sole 24 Ore sullo stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza attraverso notizie, analisi, documenti e video, un puntuale lavoro di monitoraggio dello stato di avanzamento. Vai all'Osservatorio Numeri e infografiche Una serie di infografiche navigabili per conoscere nel dettaglio tutte le facce del PNRR: le missioni, i costi, gli obbiettivi da centrare semestre per semestre. Vai alla sezione numeri e infografiche