Olio di palma, guerra commerciale Ue-Indonesia alla Wto

Bruxelles ha inoltre presentato a sua volta un ricorso alla Wto, lo scorso novembre, contro le restrizioni all’export di nickel operate da Giakarta.

Sulla questione del biodiesel il Governo indonesiano non ha comunque trovato l’appoggio che sperava dagli altri grandi produttori di olio di palma e in particolare dalla Malaysia, insieme alla quale controlla oltre l’80% delle forniture mondiali.

Kuala Lumpur ha scelto un approccio morbido, cercando invece di ingraziarsi i consumatori delle economie avanzate attraverso il sostegno e la valorizzazione dell’olio di palma sostenibile: un’azione necessaria per fronteggiare il rischio di una distruzione della domanda non solo nel settore dei carburanti, ma anche nell’industria alimentare.

Proprio la settimana scorsa la Malaysia ha dato via libera alla pubblicazione di mappe dettagliate dei terreni in concessione per la coltivazione di palme: le mappe saranno consultabili persino via App, permettendo di tracciare nel dettaglio l’origine dell’olio e di altri prodotti, in modo da evitare di rifornirsi da società responsabili di deforestazione.

La mossa è stata accolta con soddisfazione dalla Roundtable on Sustainable Palm Oil (Rspo), associazione che riunisce produttori, trader e aziende consumatrici di oltre 90 Paesi, che ha auspicato che l’iniziativa venga al più presto replicata dall’Indonesia, dove una sentenza della Corte suprema fin dal 2017 ha stabilito che le mappe delle piantagioni autorizzate dovrebbero essere di dominio pubblico.