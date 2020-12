Olio, torna in positivo la bilancia commerciale

Dal punto di vista del mercato, il 2020 è stato caratterizzato da prezzi in forte ribasso, soprattutto nella prima parte dell’anno. «Le abbondanti produzioni 2019 in Italia, Grecia e Tunisia – nota Ismea – unitamente alle elevate scorte spagnole hanno mantenuto alte le disponibilità internazionali portando naturalmente verso il basso i listini». In Italia l’extravergine è stato mediamente quotato il 25% in meno rispetto al 2019.

Tuttavia, «l'anno solare per il settore olivicolo-oleario è chiaramente attraversato da due campagne e anche i listini risentono di tale situazione. Dall'inizio dell'autunno, infatti, con l'ingresso della nuova produzione, le quotazioni hanno cominciato a evidenziare tendenze al rialzo grazie a disponibilità internazionali (date da produzione e scorte) non particolarmente elevate e comunque in linea con una domanda degli imbottigliatori sempre piuttosto dinamica.Le ultime settimane, infatti, hanno segnato dei rialzi un po' in tutti i principali Paesi produttori a partire dall'Italia che ripercorre l'iter delle annate produttive scarse. Già dalla primavera, infatti, consapevoli di una campagna di raccolta inferiore alla precedente, i prezzi italiani avevano cominciato a risalire e in autunno l'incremento si è consolidato fino ad arrivare in dicembre con il prezzo medio dell'extravergine nazionale a 4,77 euro al chilo. Nell'ultimo trimestre del 2020 l'aumento è del 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre in Spagna, dove i listini sono sopra i 2,40 euro al chilo, si ha un aumento del 14%».

La produzione all’estero

Le stime del Coi (Consiglio Oleicolo Internazionale) per la campagna 2020/21 attestano la produzione mondiale di olio di oliva a 3,3 milioni di tonnellate, il 3% in più rispetto alla precedente. La Ue dovrebbe produrre poco più di 2,3 milioni di tonnellate, il 19% in più sullo scorso anno, mentre la produzione dei paesi extra Ue, con meno di un milione di tonnellate, dovrebbe diminuire del 22%.

Per il principale player mondiale, la Spagna, si prevede «un'annata buona ma non all'altezza delle aspettative di qualche mese fa a causa della mancanza di piogge». Le ultime stime provenienti da Madrid e diffuse dalla Ue «indicano la produzione a circa 1,6 milioni di tonnellate, comunque il 42 per cento in più rispetto alla scarsa annata 2019». Per la Grecia, invece, la produzione è di poco inferiore a quella dello scorso anno (-4%), per il Portogallo la flessione è più sensibile (-29%).

La Tunisia che, con appena 120 mila tonnellate previste, dimezza i volumi dell'anno precedente, mentre la Turchia dovrebbe confermare i livelli della campagna scorsa.

«Un dato che, invece, è decisamente in controtendenza – continua Ismea – è quello delle scorte all'interno della Ueche si stimano in circa 610 mila tonnellate, ben il 22% in meno rispetto allo scorso anno. Tale riduzione orienta chiaramente l'andamento delle scorte internazionali che si stimano poco al di sopra delle 800 mila tonnellate (-10%). Questo potrebbe essere un elemento favorevole per il mercato che ha aperto la campagna commerciale con magazzini sicuramente meno ingombrati dello scorso anno».