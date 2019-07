Oliver Zipse è il nuovo Ceo del gruppo Bmw Il Supervisory Board del colosso tedesco ha nominato Oliver Zipse nuovo amministratore delegato in sostituzione di Harald Krüger

Al termine di una riunione che si è tenuta nello stabilimento statunitense di Spartanburg nella Carolina del Sud, il Supervisory Board del gruppo Bmw ha nominato Oliver Zipse nuovo amministratore delegato in sostituzione di Harald Krüger, che all’inizio del mese aveva informato il Cda di non voler “correre” per il secondo mandato.

Zipse è membro del Consiglio di Amministrazione del gruppo bavarese dal 2015 ed è attualmente responsabile della divisione produzione. Ha iniziato la sua carriera professionale in azienda nel 1991 come tirocinante e da allora ha ricoperto varie posizioni dirigenziali. Assumerà il nuovo incarico a partire dal 16 agosto.

Il Supervisory Board di Bmw è attualmente riunito nella sede di Spartanburg per discutere degli attuali sviluppi commerciali nel mercato statunitense e della produzione nel più grande impianto della rete globale del Gruppo. «Con la sua forza innovativa, Marchi forti e dipendenti dedicati, il Gruppo BMW rafforzerà il suo ruolo di leadership nel segmento premium proseguendo il suo percorso verso il successo a lungo termine» ha dichiarato Norbert Reithofer, Chairman del Supervisory Board di BMW.