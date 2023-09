Olivetti vende il business dei registratori di cassa a Buffetti

1' di lettura

Il gruppo Tim, attraverso Olivetti, ha siglato un accordo con Buffetti (gruppo Dylog) per cedere il ramo d’azienda dedicato ai sistemi di cassa per il settore retail.

L’intesa, spiega la nota, amplierà il portafoglio dell’offerta Buffetti in un mercato in cui Oliveti detiene una quota significativa. Per questo Buffetti intende effettuare importanti investimenti in nuovi prodotti e servizi per i rivenditori Olivetti. Grazie a una rete di oltre 800 punti vendita diffusi su tutto il territorio nazionale, Buffetti si consolida così come punto di riferimento italiano per il mondo del lavoro.

Per Olivetti e Tim l’iniziativa, aggiunge la nota, rappresenta un ulteriore step del piano strategico che mira a focalizzare le attività del gruppo sulle componenti ’core’ per massimizzare i risultati operativi.