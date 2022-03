Olivia Colman (La figlia oscura)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una delle attrici più brave del cinema contemporaneo si è confermata nuovamente tale con l'esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal, «La figlia oscura», tratto dal romanzo di Elena Ferrante. Olivia Colman, attrice inglese premiata per i suoi ruoli tanto sul grande schermo quanto in televisione (è stata magnifica nei panni della Regina Elisabetta in «The Crown»), ha già vinto un Oscar per «La favorita» di Yorgos Lanthimos: molto difficilmente quest'anno farà il bis ma resta uno dei nomi su cui puntare sempre per un possibile toto-premi.