Ologrammi in scatola per scopi tutti da inventare

Holoconnects è un prodotto che ricrea un doppione olografico di un soggetto ripreso a distanza. L’effetto complessivo è un po’ strano perché non dà una sensazione convincente di profondità, ma riesce a estrarre bene il soggetto dallo sfondo per calarlo in un contesto diverso. Le scatole che contengono “l’ologramma” possono essere di dimensioni variabili e se qualcuno trova un utilizzo pratico per questa tecnologia che viene definita utile per “lasciare una sensazione unica”, si potrebbe generare un mercato interessante.

