Oltre 100 incontri per il DigIT Export Day di Promos e Camera di Commercio

«Il nostro supporto alle imprese sul tema dell’export digitale passa anche attraverso iniziative come questa – spiega Giovanni Da Pozzo, Presidente di Promos Italia – dare l'opportunità a un centinaio di imprese di Milano Monza Brianza Lodi di informarsi, aggiornarsi e comprendere al meglio nuovi fenomeni, come l'intelligenza artificiale, che nei prossimi anni sarà determinante anche per il business, rientra appieno nella mission del Sistema Camerale».

«Oggi le aziende, con la forte spinta all'evoluzione tecnologica degli ultimi tempi e la rapida accelerazione di sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT hanno a disposizione grandi opportunità di crescita. Chi saprà cogliere tale sfida, potrà godere di un importante vantaggio competitivo – afferma Andrea Boscaro, coordinatore scientifico del DigIT Export Day – questi nuovi strumenti consentono di organizzare le attività in modo più efficiente, delegando ai sistemi tecnologici quelle più ripetitive e permettendo alle persone di dedicarsi a mansioni più qualificanti. L’uso dell’intelligenza artificiale in azienda è trasversale: investe la progettazione, il customer service, la ricerca di controparti commerciali, l'ottimizzazione dei processi interni e così via. Nelle iniziative legate all'internazionalizzazione, l’Intelligenza Artificiale consente di utilizzare in modo più efficace le piattaforme per mappare e coinvolgere lead commerciali. Inoltre, grazie a tali sistemi le piattaforme sono in grado di “conversare” con documenti, fonti normative e data-set per facilitare le attività di progettazione e data intelligence».



Loading...