Oltre 1.000 BEV immatricolate in Italia in un mese

2' di lettura

Per la prima volta in Italia, ad aprile, è stata superata la soglia delle 1.000 auto elettriche pure immatricolate in un mese. Risultato che si è ripetuto a maggio e giugno e che si deve certamente anche agli incentivi all'acquisto (“Ecobonus”) introdotti dalla Legge di Bilancio 2019, grazie ai quali si è scalfita la barriera più rilevante alla diffusione della mobilità elettrica, cioè l'elevato costo iniziale del veicolo. Questo ha fatto salire a circa 6.000 le auto elettriche “pure” (BEV – Battery Electric Vehicle) vendute nei primi sette mesi del 2019, ben un migliaio in più rispetto a tutto il 2018, con una crescita del 113% sullo stesso periodo dell'anno precedente.

Sono alcuni dei risultati emersi dalla terza edizione dello Smart Mobility Report redatto dal Politecnico di Milano e presentato a That's Mobility, l'evento dedicato alla mobilità elettrica in corso al Centro Congressi di Fiera Milano. Nel 2018 sono state 9.579 le auto elettriche immatricolate (5.010 pure e 4.569 ibride), appena lo 0,5% del totale e tuttavia abbastanza da far salire il parco circolante a 22.000 unità. Non va dimenticata la crescita relativa: i BEV sono aumentati di una volta e mezza rispetto all'anno precedente (e del 113% se si considerano i primi 7 mesi del 2019), i PHEV, o ibrid plug-in, del 60%. Ad oggi in Italia sono presenti quasi 8.200 punti di ricarica tra pubblici (3.500, +23% sul 2017) e privati ad accesso pubblico, il 20% circa di tipo “fast charge”, in linea con la media europea e in crescita del 52%. La Lombardia è l'unica regione con oltre 1.000 punti di ricarica, seguita da Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia (oltre 500). Il Nord Italia detiene il 51% delle installazioni e il 53% di quelle “fast charge”. Circa il 70% è in ambito urbano, su strada o in parcheggi pubblici, quasi il 30% in “punti d'interesse” come centri commerciali e concessionarie auto, meno del 5% è extra-urbano. I punti di ricarica privata in Italia installati nell'anno sono 4.000 (+60%), per un totale di circa 13.000. Uno dei temi maggiormente dibattuti riguarda l'impatto ambientale associato all'auto elettrica rispetto alle altre motorizzazioni. Il Rapporto dedica ampio spazio all'analisi, con l'utilizzo di modelli di simulazione ad hoc e presentando ben 16 scenari dati da diverse combinazioni: segmento di appartenenza del veicolo, luogo di produzione della batteria e del veicolo (Cina, Germania, Italia, USA), utilizzo in Italia.

Le emissioni di anidride carbonica lungo il ciclo vita del veicolo risultano sempre inferiori per quelli elettrici rispetto a quelli con motore a combustione interna: in entrambi i casi lo scenario peggiore si ha quando la produzione della batteria e l'assemblaggio dell'auto avvengono in Cina, viceversa, il caso migliore è associato alla filiera 100% italiana, cioè in cui tutti i componenti sono prodotti ed assemblati nel nostro Paese. Da un caso all'altro la CO2 prodotta diminuisce fino al 30%.