Oltre 128.500 italiani espatriati nel solo 2018: 4 su dieci hanno dai 18 ai 34 anni

Chi se ne va all’estero

Le partenze nell’ultimo anno tornano a interessare fortemente gli italiani giovani e nel pieno delle loro energie vitali e professionali. Si tratta soprattutto di single o di nuclei familiari giovani, donne e uomini spesso non uniti in matrimonio ma con figli: i minori sono infatti il 20,2% degli oltre 128 mila registrati, ovvero quasi 26mila.

L’inverno demografico dell’Italia

L’indagine, aggiornata a gennaio di quest’anno, racconta una delle tante sfaccettature dell’Italia di oggi. Un’Italia con oltre 1,8 milioni di famiglie che versano in condizioni povertà assoluta per un totale di 5 milioni di individui di cui oltre 2 milioni e 350 mila nel Mezzogiorno. Un’Italia paese più longevo d’Europa con 14.456 centenari residenti all’inizio del 2019 (di cui l’84% donne). Con un’età media di 45,4 anni, una diminuzione di 128 mila nascite dal 2008, un numero di decessi pari a 10,5 individui ogni mille abitanti, un indice di vecchiaia (rapporto tra anziani 65+ e giovani ˂ 15 anni) pari a 172,9, oltre 90 mila residenti in meno in un anno. Insomma un’Italia che, secondo il report, è «in pieno inverno demobrafico».

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO: LE REGIONI DI PARTENZA (Fonte: XIV edizione del “Rapporto Italiani nel Mondo” della Fondazione Migrantes)

Italiani all’estero: la prima classe d’età tra i 35 e i 49 anni

Dei 5.288.281 iscritti all’Aire al 1 gennaio 2019, quasi la metà è originaria del Sud (48,9%, di cui il 32% Sud e il 16,9% Isole); il 35,5% proviene dal Nord Italia (il 18% dal Nord-Ovest e il 17,5% dal Nord-Est) e il 15,6% dal Centro. Le italiane iscritte sono 2.544.260 (48,1%). La classe di età più rappresentata è quella di coloro che hanno tra i 35 e i 49 anni (1.236.654; 23,4%). A seguire chi ha tra i 18 e i 34 anni (1.178.717; 22,3%), gli over 65 anni (1.068.784; 20,3%) e chi ha tra i 50 e i 60 anni (1.009.659; 19,1%). I minori sono 794.467 (15%). Il 55,9% è celibe o nubile mentre il 36,7% è unito in matrimonio. Meno di mille, quindi irrilevanti dal punto di vista percentuale, sono le unioni civili.

Argentina, Germania e Svizzera le comunità più numerose

Oltre 2,8 milioni (54,3%) di italiani che risiedono all’estero risiedono in Europa, più di 2,1 milioni (40,2%) in America. Nello specifico, però, sono l’Unione Europea (41,6%) e l’America Centro-Meridionale (32,4%), le due aree continentali maggiormente interessate dalla presenza dei residenti italiani. Le comunità più consistenti - rileva ancora l’indagine della Fondazione Migrantes - si trovano, nell’ordine, in Argentina (quasi 843 mila), in Germania (poco più di 764 mila), in Svizzera (623mila), in Brasile (447 mila), in Francia (422 mila), nel Regno Unito (327 mila) e negli Stati Uniti d'America (272 mila).