Oltre 180mila i visitatori professionali a HostMilano 2023

Con un bilancio di oltre 180mila visitatori professionali si è chiusa la 43esima edizione di HostMilano 2023, la fiera dell’innovazione nell’ospitalità professionale, il fuoricasa e il food retail, con una forte presenza internazionale che ha superato il 42%. I paesi d’origine del pubblico sono 166 e oltre agli arrivi da Germania, Francia, Spagna, Svizzera e Regno Unito delegazioni particolarmente numerose si sono registrate dal Nord e Sud America (1 su 10), Paesi del Golfo e Asia (circa 1 su 5). Grazie alla collaborazione di Ita-Ice Agenzia la

manifestazione è stata visitata da oltre 700 hosted buyer che si aggiungono ai decision maker che di propria iniziativa hanno visitato i quartieri di FieraMilano dove le novità erano presentate in contesti che raccontano in che modo i prodotti rispondano ai desiderata degli utenti. Secondo una ricerca presentata in manifestazione da TradeLab, infatti, il 51% degli italiani è pronto a tornare a spendere nel fuoricasa, è la seconda voce in assoluto dopo i viaggi e ben due terzi danno più importanza a un’esperienza che stimoli attese, aspettative e curiosità – ma sia al contempo rassicurante – che non al solo cibo e bevande.Una propensione allo storytelling che si è rispecchiata nel dinamismo dei social media. Solo su Instagram #HostMilano ha superato 1 milione e 400 mila impression e i Paesi che hanno maggiormente seguito la manifestazione sui social sono stati Italia, Brasile, Stati Uniti, Spagna, Francia e Regno Unito. Notevole anche il riscontro sui media tradizionali, con 1.342 giornalisti presenti, di cui 279 internazionali, e più di 5.000 tra citazioni e articoli. Tra due anno l’appuntamento con la 44.ma edizione di HostMilano dal 17 al 21 ottobre 2025.