Oltre 20mila segnalazioni da avvocati, clienti e giuristi d’impresa

I riconoscimenti complessivi sono 725 e gli studi segnalati 337. Sono questi in sintesi risultati della ricerca «Studi legali dell’anno 2020», effettuata per la seconda volta in Italia per Il Sole 24 Ore da Statista, società tedesca specializzata nelle analisi di mercato e nella raccolta ed elaborazione di dati, in collaborazione con il settimanale Guida al Diritto.

Avvocati, giuristi d’impresa e clienti

La ricerca si basa sulle segnalazioni - da parte di avvocati (peer-to-peer), giuristi d’impresa e clienti - degli studi legali attivi a livello nazionale in 14 settori di competenza (Corporate; M&A e restructuring; Diritto bancario e finanziario; Proprietà e real estate; Privacy e cibersecurity; Life science e healthcare; Lavoro e welfare; Tributario; Amministrativo e appalti; Contenzioso e arbitrato; Famiglia e successioni; Penale; Proprietà intellettuale e tmt; Ambientale, energia e infrastrutture) e in cinque macro regioni (Milano, Roma, Nord , Centro e Sud-Isole). A ciascuna delle aree di practice o territoriali è dedicato un approfondimento in questo dossier.

Link e questionari

La ricerca è stata condotta dal 28 ottobre 2019 al 17 gennaio 2020 in tre passaggi, raccogliendo in totale oltre 20mila segnalazioni valide:

1. tramite l’invio di un link personalizzato sono stati invitati a partecipare all’indagine oltre 40mila avvocati attivi sul territorio italiano e i giuristi d’impresa di 250 tra le più grandi aziende italiane. Il campione è stato selezionato in modo rappresentativo a livello geografico attingendo a varie fonti;