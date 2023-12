Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel 2023 conflitti, violenze, povertà e il desiderio di una vita migliore hanno portato verso l’Italia un numero crescente di migranti e rifugiati: 144 mila quelli sbarcati dopo aver superato la traversata del Mediterraneo sino alla fine di ottobre: + 69% rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo registra il Rapporto Migrantes 2023 (dal titolo: “Il diritto d’asilo. Liberi di scegliere se migrare o restare?”),presentato oggi a Roma. Si è invece quasi fermato, nonostante l’incancrenirsi della guerra in Ucraina, il flusso di profughi dal Paese invaso: sulle quasi 174 mila persone in fuga che hanno varcato la frontiera italiana dal marzo ’22, quelle giunte quest’anno fino a giugno sono poco più di 300.

Guinea e Costa d’Avorio al top per arrivi

Negli arrivi dal Mediterraneo, dopo un triennio che aveva visto come principali Paesi di fuga la Tunisia, l’Egitto e il Bangladesh, sono tornate a prevalere le persone d’origine subsahariana: Guinea e Costa d’Avorio i due Paesi più rappresentati. Dal 1° gennaio al 31 luglio 2023 le navi gestite da organizzazioni della società civile sono intervenute in eventi SAR che hanno portato in salvo nel nostro Paese 3.777 rifugiati e migranti. In tutto il 2022 i rifugiati e migranti arrivati in Italia grazie a un soccorso in mare effettuato da ONG erano stati 12.005, l’11% di tutte le persone sbarcate e il 21% di quelle sbarcate dopo eventi SAR.

Oltre 22mila i minori non accompagnati in Italia a fine agosto 2023

Sono 22.599 i minori stranieri non accompagnati (Msna) presenti in Italia alla fine di agosto 2023. Si tratta di 19.800 ragazzi e bambini (88%) e 2.799 ragazze e bambine (12%). Un anno prima, alla fine d’agosto 2022, si contavano in totale 17.668 minori: in un anno l’incremento è stato del 28%. I Msna sono soprattutto egiziani (circa 5.000, il 22% del totale) e poi, nell’ordine, ucraini, tunisini, guineani, gambiani, ivoriani, albanesi, pakistani, maliani, eritrei, afghani o con altre cittadinanze.

In larga maggioranza, 70%, hanno 16-17 anni, il 12% 15 anni, il 16% 7-14 anni e il 2% sono under 7 (436 fra bambini e bambine). Sono 4mila i Msna che si sono allontanati dall’accoglienza nel primo semestre 2023: si tratta soprattutto di egiziani, tunisini e guineani. Dei 20.926 Msna presenti in Italia al 30 giugno 2023, 8.357 si trovavano in strutture di prima accoglienza e 6.574 in strutture di seconda accoglienza; 4.821 minori erano accolti presso famiglie (il 23% del totale) e 1.174 usufruivano di altre forme di accoglienza residuali.

Mediterraneo si conferma mare di morte

Alla fine di agosto 2023 la stima (minima) dei rifugiati e migranti morti e dispersi nel Mediterraneo supera le 2.300 unità: una cifra già prossima a quella registrata in tutto il ’22 (circa 2.400 vittime). Ancora una volta a pagare il tributo più pesante sono coloro che tentano la traversata del Mediterraneo centrale, sulla rotta che porta verso l’Italia e Malta. «Nel complesso - continua - è possibile stimare che, dall’inizio del nuovo secolo, in quasi 23 anni abbiano perso la vita sulla frontiera liquida del Mediterraneo oltre 47 mila fra migranti e rifugiati»