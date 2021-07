Francia: vaccinazione obbligatoria per sanitari è legge

8:44 Abrignani (Cts), «vaccini obbligatori a 12 anni»

Sergio Abrignani, professore ordinario di Immunologia all’Università Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts), affronta in un’intervista a ’La Stampa’ i temi della vaccinazione, auspicando “l’obbligo per tutti i cittadini dai 12 anni in su” e l’allargamento del Green Pass a “ogni luogo dove le persone possano contagiarsi”. Come procede la campagna? “Bene, va riconosciuto il grande lavoro del generale Figliuolo e della sua squadra per cui metà degli italiani ha ricevuto due dosi - risponde Abrignani - Entro ottobre dovrebbero essere coperti 45 milioni di cittadini. Resterebbero circa 5 milioni da convincere, più la metà stimabile dei 12-18enni e gli 0-11enni, per cui l’autorizzazione dovrebbe arrivare a fine anno”. Si parla di vaccini porta a porta, ma non è più sicuro vaccinarsi al centro vaccinale? “Il generale Figliuolo sta studiando qualcosa in tal senso, ma in ogni caso ci sarebbe un medico con l’occorrente per l’emergenza: non serve molto, il peggio può essere uno shock anafilattico”, aggiunge. In campo sono rimasti Pfizer e Moderna, cosa è successo? “Sono più efficaci - avverte - in particolare contro le varianti Alpha e Delta, e i vaccini a vettore virale hanno rarissimi effetti collaterali sotto ai 60 anni, infatti da quando AstraZeneca e Johnson&Johnson sono stati dati agli anziani non ci sono stati altri problemi”. Cosa pensa delle piazze No Pass? Non le capisco, forse una variante dei No Vax, che considero come gli evasori fiscali, perché beneficiano del servizio dell’immunità diffusa senza fare la loro parte - osserva Abrigani - - Se fossero dei veri libertari consiglierebbero che il green pass serve a non chiudere le attività economiche”.