Oltre 42mila studenti per «1,2,3…Respira!» progetto Liquigas per migliorare la qualità dell’aria

La nuova edizione di “1,2,3… RESPIRA!”, il progetto educational di Liquigas dedicato alla qualità dell'aria, partita con l'inizio dell'anno scolastico 2022/2023 ha già coinvolto oltre 42.000 studenti di tutta Italia, per un totale di 1.500 classi appartenenti a 490 scuole. Numeri rilevanti che possono ancora aumentare fino alla chiusura del concorso che sarà il 26 aprile, termine ultimo per la presentazione dei progetti multidisciplinari che gli studenti sono chiamati ad elaborare. Dalla prima edizione, nel 2018, Liquigas ha coinvolto oltre 150.000 ragazzi delle scuole italiane.

Il progetto

Il progetto si inserisce nella programmazione scolastica favorendo l'approccio multimediale con forme di espressività umanistiche, emozionali e creative che andranno ad affiancare e arricchire le nozioni di Scienza e Tecnologia e il nuovo insegnamento di Educazione civica. Attraverso metodologie interdisciplinari di learning by doing con esperimenti e ricerche, Liquigas fornisce gli strumenti più adeguati per consentire ai ragazzi di apprendere con l'aiuto dei propri insegnanti, attraverso l'utilizzo di un kit multimediale, le nozioni fondamentali sull'inquinamento e sulle fonti energetiche disponibili e di condividerle con le proprie famiglie.

La novità

La novità della nuova edizione è un percorso propedeutico – dal titolo “I Misteri dell'energia” - dedicato ai ragazzi di 1ª media per un viaggio alla scoperta dell'energia che li preparerà ad affrontare le tematiche relative alla qualità dell'aria.Il contest mette in palio premi utili agli istituti coinvolti per il miglioramento della proposta formativa con dotazione tecnica e tecnologica. E' previsto inoltre un riconoscimento speciale per premiare la creatività dei giovani con un contributo concreto alla comunità attraverso la realizzazione di un murale realizzato da uno street-artist emergente con vernici “mangia-smog”. Quella in corso è la quinta edizione di un progetto, il primo in Italia, che vuole contribuire a diffondere la cultura verso un miglioramento della qualità dell'aria che respiriamo e, di conseguenza, promuovere condizioni di salute ottimali per i cittadini del futuro attraverso l'educazione sulle cause delle emissioni inquinanti e sull'importanza di effettuare scelte energetiche consapevoli.

