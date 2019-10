Oltre 432mila imprese italiane negli ultimi 5 anni hanno investito nella green economy

4' di lettura

Un settore che registra risultati in linea con le rivendicazioni della “generazione Greta” e che va in controtendenza rispetto a un’economia italiana che, stando alle ultime previsioni dell’Istat, potrebbe registrare nel secondo trimestre un Pil negativo. È record di eco investimenti nel 2019, anno in cui la quota raggiunge un valore pari a 21,5%, corrispondente a un valore assoluto di quasi 300 mila imprese e di 7,2 punti superiore a quanto registrato nel 2011.

A fornire questa chiave di lettura sono i dati contenuti nella decima edizione del Rapporto GreenItaly, redatto da Fondazione Symbola e Unioncamere e presentato oggi, 28 ottobre, a Roma - va in controtendenza. Oltre 432mila imprese italiane negli ultimi 5 anni hanno investito. In Italia i Green Jobs, ovvero le persone che lavorano in questo settore sono 3,1 milioni, il 13,4% degli occupati.

Il boom delle rinnovabili negli ultimi dieci anni

Negli ultimi dieci anni in Italia le rinnovabili sono esplose. Se nel fotovoltaico nel 2009 gli impianti erano 71mila, per una potenza complessiva di poco più di 1000MW, oggi gli impianti sono 820mila, per una potenza che supera i 20.000 MW. Negli ultimi 10 anni nel mondo si sono investiti oltre 2.600 milioni di dollari in rinnovabili, di cui 1.300 nel solare e mille nell’eolico. L’Italia è il settimo paese per valore di investimenti nel decennio (dopo Cina, Usa, Giappone, Germania, Gran Breatgna e India).

Tripoli (Unioncamere): sostenibilità per una impresa su tre

«I dati parlano chiaro - osserva il segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli -. Una impresa su tre ha imboccato la strada della sostenibilità, 90mila in più dello scorso anno. E questa scelta si traduce in una maggiore produttività e competitività e in più capacità di innovazione e di export. Un dato interessante - continua Tripoli - è che a questa accelerazione stanno contribuendo molto anche le imprese dei giovani under 35, che, nella metà dei casi, hanno puntato sulla greeneconomy. Nei prossimi 5 anni, l’economia circolare e sostenibile offrirà una opportunità di lavoro su 5 sia nel settore privato, sia in quello pubblico». Quello della Green economy è un comparto in cui l’Italia è im prima fila. Il presidente della Fondazione Symbola Ermete Realacci sottolinea che «è la superpotenza europea nell’economia circolare con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo e presenta un’incidenza ben superiore rispetto a tutti gli altri grandi Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la Germania al 43%. La green economy italiana - conclude Realacci - è la frontiera più avanzata per cogliere queste opportunità». Il governo ha dato il via libera al decreto clima, prima tappa del Green New deal annunciato dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell’Ambiente Costa, attualmente all’esame del parlamento.

