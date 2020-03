Oltre 4.500 contagi, Sanchez pronto a «chiudere» la Spagna Mille casi di coronavirus in un solo giorno. Il governo prepara «misure italiane»: limiti ai movimenti delle persone, chiusura di bar e ristoranti e di tutti i negozi tranne alimentari e farmacie. E il premier avvisa: «Siamo solo all’inizio» di Luca Veronese

Il deserto alla fermata della metro del quartiere Chueca a Madrid

La Spagna sarà in stato di emergenza (almeno) per i prossimi quindici giorni per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez che con il suo governo avrà così il potere di limitare il movimento di persone, requisire ogni tipo di merce, occupare temporaneamente le fabbriche o qualsiasi altro spazio (a eccezione delle abitazioni private), regolare la produzione di beni e l’attività nei servizi, razionare il consumo di determinati prodotti, o invece ordinare la fornitura dei negozi.

«Il governo spagnolo proteggerà tutti i suoi cittadini e garantirà le condizioni di vita più corrette per rallentare la pandemia con i minori danni possibili», ha detto il leader socialista, senza specificare quali saranno le misure che verranno adottate nei prossimi giorni e sottolineando che sarà il Consiglio dei ministri di sabato 14 marzo a definire il piano di intervento.

Continua la progressione del contagio

Mentre le grandi industrie, a cominciare da quelle dell’auto, interrompono la produzione, con la popolazione impaurita, Madrid segue dunque l’Italia nelle misure eccezionali di prevenzione perché teme di essere destinata alla stessa preoccupante progressione nel contagio (con le conseguenti difficoltà degli ospedali e del sistema sanitario). Le scuole sono già state chiuse in tutto il Paese, così come la maggior parte dei cinema e dei teatri, come tutto lo sport, da quello amatoriale fino alla Liga di calcio. La Spagna - che conta 47 milioni di abitanti - è seconda in Europa per numero di casi di coronavirus dopo l’Italia: gli ultimi dati indicano 4.505 persone contagiate, con un aumento di circa mille casi nell’ultimo giorno. Mentre sono 121 i morti causati dal Covid-19.

E il capo del governo non ha nascosto la preoccupazione. «Siamo solo nella prima fase della battaglia contro il virus. Ci aspettano settimane molto difficili. Non si può escludere - ha detto - che la prossima settimana raggiungeremo i 10mila casi di contagio».

L’appello agli spagnoli

Il Consiglio dei ministri - in pieno accordo con gli esperti consultati - approverà misure molto più drastiche di quelle decise solo due giorni fa, il che mostra una svolta evidente del governo. «La dichiarazione dello stato di emergenza ci consente di mobilitare al massimo le risorse contro il virus, ma la vittoria dipende da ognuno di noi. L’eroismo consiste anche nel lavarsi le mani e rimanere a casa . Fermeremo il virus con responsabilità e restando uniti», ha insistito Sanchez, che ha detto di essere in stretto contatto anche con i partiti di opposizione soprattutto per concordare assieme se annullare le elezioni regionali previste nei Paesi Baschi e in Galizia.