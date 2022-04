Oltre 570mila digital workers in Italia: 3 su dieci senza contratto

Tre categorie

Le persone che lavorano tramite una piattaforma digitale possono essere suddivise in tre gruppi. Il primo: gli occupati che considerano il lavoro svolto per la piattaforma come la loro attività principale (274 mila persone). Il secondo: gli occupati che lavorano per la piattaforma come attività secondaria (139 mila persone). Infine, il terzo gruppo: i non occupati (che possono essere chiamati “occasionali”) che svolgono appunto attività lavorative occasionali guadagnando qualcosa tramite piattaforme digitali (157 mila persone).

«Ora le piattaforme possono veicolare di tutto»

All’origine della diffusione di questa tipologia di lavoratori, ha ricordato il presidente Inapp, «sta, certo, un fattore contingente legato al confinamento nelle proprie abitazioni come misura precauzionale durante la pandemia; ma questo fattore ha semplicemente accelerato un processo basato fondamentalmente sul crescente desiderio di compiere azioni o fruire di servizi senza muoversi dal proprio domicilio e sul crescente sviluppo di tecnologie capaci di convogliare grandi varietà e grandi numeri di prestazioni a domicilio con insolita tempestività. Ora praticamente tali piattaforme possono veicolare di tutto - ha continuato Fadda -, dai pasti alla spesa alimentare, dalla consegna di merci al disbrigo di pratiche, dai servizi di pulizia ai dog-sitters, dalle operazioni di lavanderia fino anche al lavaggio di automobili. Altrettanto variegate e numerose sono le prestazioni che possono svolgersi interamente sulla rete in modalità telematica. La digitalizzazione - è la conclusione - apre strade ancora non interamente esplorate alla realizzazione di servizi senza prossimità fisica e sotto la conduzione dell'intelligenza artificiale».