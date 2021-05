Vaccino a domicilio, 90mila infermieri pronti per chi non si sposta: come funziona

3' di lettura

Il commissario per l’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo lo ha detto chiaramente, e in più di un’occasione. Occorre raggiungere le persone anziane e quelle fragili che non sono state ancora vaccinate. Solo allora, una volta messe in sicurezza queste fasce della popolazione, si potrà procedere a scendere con i più giovani. E per raggiungere l’obiettivo quanto prima l’idea è di puntare su medici di base e infermieri. Questi ultimi, grazie a un’intesa delle ultime ore, raggiungeranno direttamente chi ha difficoltà a muoversi, così da somministrare il vaccino direttamente a domicilio. Ora oltre 90mila infermieri sono pronti a scendere in campo. Nel complesso, l’idea è quella di creare un sistema che, una volta entrato a regime, sia in grado di affiancare i grandi hub vaccinali, in una fase post-emergenziale.

Il protocollo di intesa

A prevedere tutto questo è un protocollo di intesa firmato dal ministero della Salute, dalle Regioni e dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi). Il coinvolgimento degli infermieri in questa operazione è stato reso possibile da un recente provvedimento, il decreto Sostegni, convertito in legge dalla Camera dopo che il Senato aveva introdotto alcune modifiche al testo licenziato dal Consiglio dei ministri. In quel contesto è stata infatti prevista la possibilità di deroga all’esclusiva per gli infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale (Ssn).

Servizio organizzato dalle Asl sul territorio

Il protocollo prevede che gli infermieri svolgano, con adozione di un adeguato «Triage prevaccinale>, il servizio di vaccinazione al domicilio dei soggetti che hanno difficoltà a muoversi per raggiungere i siti vaccinali. Il servizio, ha spiegato la Fnopi, sarà organizzato dai distretti delle Asl territoriali che provvederanno anche a fornire a quanti dei 270mila infermieri e infermieri pediatrici del Ssn daranno la propria disponibilità, le dosi vaccinali, farmaci, dispositivi e presidi sanitari necessari per le attività di vaccinazione e per l’intervento sui possibili eventi avversi collegati alla vaccinazione.

Intervento anche da soli, non più accompagnati da un medico

«Oltre un terzo degli infermieri del Ssn - ha sottolineato la presidente Fnopi Barbara Mangiacavalli - è disponibile a partecipare alla campagna. Gli infermieri già effettuano le vaccinazioni anti-Covid nel Ssn ma il nuovo protocollo prevede tre novità: la prima è che gli infermieri che effettueranno le vaccinazioni oltre l’orario di lavoro saranno retribuiti ad hoc e in modo adeguato. La seconda novità è che cambia il modello organizzativo delle vaccinazioni a domicilio: ora, infatti, gli infermieri potranno effettuare il servizio da soli, e non più accompagnati da un medico, basandosi sull’anamnesi fatta dal medico e su un triage prevaccinale che faranno essi stessi sul soggetto per verificare la presenza di controindicazioni e/o di precauzioni da seguire prima di somministrare il vaccino. Ciò renderà possibile vaccinare un maggior numero di pazienti fragili in tempi più brevi».

Gli infermieri pediatrici possono vaccinare anche gli adulti

La terza novità, ha continuato Mangiacavalli, è che «gli infermieri pediatrici potranno vaccinare anche gli adulti e non solo i soggetti fino ai 18 anni di età, e questo velocizzerà ulteriormente la campagna». Poiché l’obiettivo di tutta la strategia è «dare uno sprint decisivo alla campagna vaccinale, è urgente rafforzare strutturalmente la prossimità e la tempestività di risposta del Sistema sanitario nazionale».