A pochi chilometri dai luoghi cult del tartufo

Con la fiera internazionale del tartufo bianco di Alba, in programma fino al 3 dicembre, i riflettori di turisti e amanti dell’enogastronomia sono puntati su questa cittadina delle Langhe e su un perimetro di territorio che comprende Barbaresco e Barolo, con i loro paesaggi collinari ricoperti a vigneti e trasformati dal lavoro dell’uomo, il cui nome è diventato sinonimo dell’eccellenza vitivinicola piemontese. C’è chi si spinge fino a Grinzane Cavour, nome legato allo statista piemontese Camillo Benso conte di Cavour, che lì nacque e soggiornò per 17 anni, dove si trova l’enoteca regionale, il museo etnografico e si tiene l’asta mondiale del tartufo bianco d’Alba. Indubbiamente le fiere del tartufo, che anche quest’anno si terranno in vari luoghi delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino, rappresentano una grande occasione per promuovere e valorizzare tutto il territorio tra Langhe, Monferrato e Roero. Ma a pochi chilometri da Alba e dal regno del tartufo bianco ci sono alcuni luoghi interessanti da visitare, dove storia, arte, cultura ed enogastronomia possono lasciare al viaggiatore un piacevole ricordo.

