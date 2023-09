Oltre il blu del lago

All’interno del Parco Nazionale degli Altipiani del Balaton, istituito nel 1997, esiste un insieme di spazi verdi da esplorare: la Bakonia meridionale, il bacino di Tapolca, l’altopiano di Keszthely e il bacino del lago Kis-Balaton a sud-ovest offrono alcuni dei luoghi più belli per rilassarsi e rigenerarsi. Una delle gemme di questa zona così pittoresca è Tihany, una penisola che assicura un’esplosione di colori grazie al turchese scintillante del mare d’Ungheria e alle superfici scure dei vulcani inattivi. L’escursione lungo il National Blue Circle, il più grande sentiero di trekking dell’Ungheria, permette di conoscere la bellissima zona di Badacsonyi, caratterizzata da montagne vulcaniche, rinomata regione vinicola. In questo periodo dell’anno è ideale percorrere questo sentiero per scoprire il territorio naturale del Paese.

2/7 4/7 Menu