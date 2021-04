Oltre la casa, il cohousing è investire anche in uno stile di vita

I punti chiave Il cohousing italiano

I casi di Torino e Treviso

Un condominio ma anche uno stile di vita che somma, all’appartamento, modalità di collaborazione e condivisione di attività e spazi comuni. Nato negli anni ’60 in Scandinavia, il cohousing sta entrando, a piccoli passi, anche in Italia. Un fenomeno concentrato, per ora, nelle aree urbane del Nord rispetto a quelle extra urbane. In particolare, in Lombardia e Piemonte, mentre è praticamente assente sotto la Toscana.

Tuttavia, poche settimane fa, la la notizia che il progetto milanese di cohousing «...