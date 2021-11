Oltre la connotazione di genere, la spilla si candida a nuovo accessorio maschile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ma io non porto spille», ho risposto appena mi è stato chiesto di scrivere un pezzo sul tema. «Allora», mi sono detto riflettendo ad alta voce, «potrebbe essere interessante affrontare l'argomento, e proprio partendo dal mio scetticismo a riguardo». Ho pensato che il mio punto di vista avrebbe beneficiato di una piccola inchiesta sul tema, se non altro perché mi piace la maggior parte degli accessori e dei gioielli. In più, il tema mi ha risvegliato ricordi a lungo sopiti e un po' confusi degli anni Ottanta, quando ogni tanto sullo smoking indossavo una spilla di diamanti o, addirittura, ne mettevo una a forma di Tour Eiffel sul bavero del mio cappotto di tweed preferito.

Un uomo che ha riflettuto molto su tutto questo è Pierre Rainero, direttore dell'immagine, stile e heritage di Cartier , che per professione si occupa di buon gusto: «Gli uomini che portano spille sono un fenomeno abbastanza recente e l'oggetto in sé rappresenta un passo avanti rispetto ai soliti gemelli che spesso simboleggiano una passione sportiva – per esempio, il tennis o il golf. Invece un uomo sceglie una spilla proprio come gioiello, non per comunicare quale sia il suo hobby o passatempo preferito».

Si potrebbe sostenere che la maggior parte dei gioielli scelti dagli uomini si basi su un concetto di funzionalità: i gemelli fermano i polsini; i braccialetti possono indicare il proprio nome; gli anelli lo stato coniugale, l'università frequentata o avere inciso uno stemma da imprimere nella ceralacca; i ciondoli spesso forniscono informazioni, siano essi piastrine militari o medagliette con il segno zodiacale. Ma le spille, per usare le parole dei Vangeli di Luca e Matteo, “non faticano, e neppure filano”. Si scelgono solo per la loro bellezza o meglio, come dice Rainero, non ci sono «pretesti o false ragioni che le giustifichino».