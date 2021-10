Oltre il Covid, giovedì il convegno sulle strategie per la ripartenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Confronto a tutto campo sulle ricette per andare oltre la pandemia e affrontare il futuro. Questo il tema del convegno «Oltre la crisi. Il finanziamento della ripartenza» organizzato giovedì 28 ottobre da AcbGroup, società che raggruppa oltre 500 commercialisti e legali in tutta Italia, in collaborazione con il Sole 24 Ore. Il convegno si svolgerà dalle 14,15 alle 18,30 nell’auditorium di Assolombarda a Milano (via Pantano 9). Si potrà partecipare in presenza (iscrizioni www.acbgroup.com/convegno) e in streaming (iscrizioni www.ilsole24 ore.com/oltrelacrisi).

I temi e gli interventi

La relazione introduttiva è affidata ad Andrea Bonechi, vicepresidente di ACBGroup, poi cinque relazioni a cura di Franco Michelotti, Roberto Schiesari, Giuseppe Corasaniti, Lorenzo Galeotti Flori e Pasquale Saggese. La sintesi verrà affidata a Franco Vermiglio, presidente del Comitato culturale ACBGroup Spa. Al centro delle relazioni i temi della ripartenza, affrontati dal punto di vista del rapporto con le banche, della caccia alle risorse finanziarie, dell’utilizzo della leva fiscale e della gestione del debito delle imprese in difficoltà. Seguirà una tavola rotonda con la partecipazione di Massimo Miani, presidente del Cndcec, Andrea Nuzzi, head of corporate e financial institution di Cdp, Emanuele Orsini, vicepresidente di Confindustria con delega al credito, finanza e fisco, Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’agenzia delle Entrate e Gianfranco Torriero, vicedirettore generale dell’Abi.

Loading...

I crediti formativi

La partecipazione al convegno «Oltre la crisi. Il finanziamento della ripartenza» dà diritto a 4 crediti formativi per i commercialisti.