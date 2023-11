Oltre l’ESG: perché le aziende hanno bisogno di nuovi parametri

Il 19 agosto 2019 la Business Roundtable da lui presieduta, che riunisce 181 amministratori delegati di multinazionali americane, ha firmato la “Dichiarazione sullo scopo dell’azienda” che tenta di dare una prima riposta, almeno negli intenti, a questo problema.

Un problema per il business

D’altra parte una politica assente o incapace è un anatema per il business, poiché il legislatore è per gran parte responsabile della stabilità e prevedibilità dei mercati, condizioni imprescindibili per attirare e investire capitali. Ecco dunque che è tornato di attualità il concetto dello “stakeholder capitalism” che fece il suo debutto all’indomani della grande depressione del 1929. Un approccio che intende mettere un argine agli eccessi del capitalismo. Un contesto nel quale l’azienda diventa oggetto di più esigenze: trasparenza, responsabilità e sostenibilità, ESG (Environmental, Social and Governance). L’ESG offre una serie di standard in base ai quali gli investitori preoccupati per le questioni ambientali e di altro tipo possono selezionare potenziali investimenti. Oggi è un parametro fondamentale di misurazione pubblica e apprezzamento anche da parte dei consumatori.

Questo strumento, però è stato utilizzato impropriamente per rispondere al declino del primato della politica e negli Stati Uniti è entrato nel tritacarne politico del “Red vs Blue”, Repubblicani contro Democratici”.

Il primo marzo 2023, per esempio, il Senato americano ha votato per annullare una norma del Dipartimento del Lavoro che consente ai piani pensionistici di considerare i criteri ESG per decisioni di investimento, a seguito di un voto simile da parte dei repubblicani della Camera.

“L’ESG è davvero antitetico al nostro stile di vita americano, alla nostra costituzione”, ha affermato la deputata repubblicana Barbara Ehardt. All’inizio del 2022, nell’Idaho, uno stato repubblicano, i legislatori hanno approvato una legge che impedisce ai criteri ESG di prevalere sui requisiti statali secondo cui gli investimenti devono essere effettuati seguendo la regola dell’investitore prudente.