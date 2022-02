Oltre l’Homo economicus. Perché ci serve una teoria migliore per sviluppare politiche più efficaci?

Ci dicono, in particolare, che ben l'83 percento dei partecipanti preferisce il biglietto A, quello che non solo farebbe vincere 400 a me ma 400 anche ad un altro anonimo partecipante. Cosa c'è di sorprendente in questo risultato? Non molto, a dire il vero, a meno che non siate economisti. Se possono farlo gratuitamente, le persone preferiscono far guadagnare 100 euro in più anche ad un'altra persona che non conoscono e con la quale non avranno mai più niente a che spartire (Pelligra, V., Stanca, L. “To Give or Not To Give? Equity, Efficiency and Altruistic Behavior in an Artefactual Field Experiment”. The Journal of Socio-Economics 46, pp. 1-9, 2013).

L’instinto di rendere felici gli altri

«Per quanto [l'uomo] possa esser supposto egoista, vi sono evidentemente alcuni principi nella sua natura che lo inducono a interessarsi alla sorte altrui e gli rendono necessaria l'altrui felicità, sebbene egli non ne ricavi alcunché, eccetto il piacere di constatarla». Scriveva così nel 1759, nella prima frase della prima pagina della sua «Teoria dei Sentimenti Morali», Adam Smith, il fondatore della moderna economia. Conosciamo molto, oggi, di questi «principii» della nostra natura che ci rendono necessaria l'altrui felicità. È una questione che nasce nel cervello, naturalmente, e sappiamo anche dove.

Bill Harbaugh è un neuroeconomista dell'Università dell'Oregon. Uno scienziato che utilizza gli strumenti delle neuroscienze per studiare i processi decisionali in ambito economico, ma a livello cerebrale. Qualche anno fa, assieme ai colleghi Ulrich Mayr e Daniel Burghart ha pensato bene di osservare, in tempo reale, quello che capitava nel cervello dei partecipanti al suo esperimento mentre venivano posti davanti ad una scelta simile a quella della nostra lotteria. In questo caso ciascun partecipante riceveva una certa dotazione di dollari che poteva decidere come spartire tra sé ed una organizzazione di beneficienza.

Poteva donare 0, 15, 30 o 45 dollari all'associazione con un costo personale variabile. Riceveva ogni volta delle offerte che doveva accettare o rifiutare e mentre questo avveniva il suo cervello veniva scansionato dentro una macchina per la risonanza magnetica funzionale capace di individuare l'attivazione delle diverse aree del cervello implicate nell'azione. I risultati, tra le altre cose, mettono in luce che nessuno si rifiuta di mandare $45 all'associazione quando questo può avvenire senza nessun consto per il soggetto.

Il 75% accetta di far arrivare $45 all'associazione anche se questo dovesse costargli 15 dei suoi $45. Una percentuale un po' più bassa si ottiene se il costo aumenta fino a $30. Infine, un terzo dei soggetti è disposto a mandare tutti i suoi soldi all'organizzazione di beneficenza senza nessun tornaconto personale. Questo risultato non è particolarmente sorprendente, è stato replicato migliaia di volte e rappresenta una ben nota regolarità nell'ambito dello studio delle cosiddette “preferenze sociali”.