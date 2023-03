Oltre la metà dei percettori del Reddito di cittadinanza non è ancora passata dai centri per l’impiego

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre il governo studia un nuovo strumento in vista dell’eliminazione del Reddito di cittadinanza dall’1 gennaio 2024, dall’osservatorio dell’Anpal emerge il flop sul fronte delle politiche attive del lavoro. I beneficiari del Rdc non occupati tenuti alla sottoscrizione del Patto per il Lavoro a dicembre 2022 sono 725.429 individui, ma tra loro solo 335mila (46,2%) sono stati presi in carico dai Centri per l’impiego: tra le ultime posizioni Abruzzo (39,9%), Molise (36%) e Campania (34,3%). Dunque in media il 53,8% pur ricevendo il sussidio non ha rispettato l’obbligo di attivarsi per poter essere preso in carico dai servizi per l’impiego, primo step del Rdc.

Meno di uno su cinque lavora

Più nel dettaglio al 31 dicembre 2022 erano 882.733 gli individui precettori del Reddito di cittadinanza non esonerati, esclusi o rinviati ai servizi sociali, di questi 157.304 (17,8%) presentano un rapporto di lavoro attivo (in calo rispetto a dicembre 2021 quando erano 212.221 ). La platea di beneficiari Rdc non occupati tenuti alla sottoscrizione del Patto per il lavoro invece è costituita da 725.429 individui (in diminuzione rispetto allo stesso mese del 2021 di circa 120mila persone).

Più della metà dei beneficiari sono donne



Tra i beneficiari “occupabili”, secondo L’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro prevale la componente femminile che rappresenta il 55,1% del totale, ma presenta una percentuale di soggetti già occupati inferiore di oltre 7 punti percentuali rispetto a quella maschile: l'incidenza degli occupati è pari al 21,7% degli uomini contro il 14,7% delle donne. Poco più della metà dei beneficiari ha meno di 40 anni, la fascia degli under 30 raccoglie il 30% dell’intera platea qui considerata. Il 39,7% ha una età compresa tra i 40 e i 59 anni, un ulteriore 8,5% di beneficiari ha 60 anni e oltre.

I più attivi nel Veneto e Friuli Venezia Giulia: 70%



Come detto solo 335mila individui, pari al 46,2% dei soggetti tenuti alla stipula di un Patto per il lavoro, risultano essere presi in carico dai servizi per il lavoro. La distribuzione dei presi in carico per ripartizione territoriale mostra per le regioni del Mezzogiorno un’incidenza sul totale dei beneficiari soggetti al Patto per il lavoro del 43%, a fronte di valori di poco superiori al 50% per le Regioni del Centro e del Nord-Ovest e prossimi al 69% nel Nord-Est. L’incidenza percentuale dei soggetti presi in carico sul totale dei beneficiari soggetti al patto varia da valori superiori al 70% per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia a quote al di sotto del 40% come in Abruzzo (39,9%), Molise (36%) e Campania (34,3%).



In Calabria, Campania e Sicilia work-ready meno del 3%



Tra i beneficiari presi in carico, 134mila individui hanno sottoscritto un patto di servizio personalizzato secondo i criteri definiti dal programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol). In Calabria, Campania e Sicilia, dove risiedono più della metà dei percettori del Rdc, la quota di work-ready considerata occupabile non supera il 3%. Gran parte delle Regioni ha una quota di individui con alto rischio di disoccupazione prossimo o superiore al 50%.