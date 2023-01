Oltre la neve. Gli appuntamenti da non perdere in montagna

Per gli amanti dell’inverno ed in particolare dell’inverno sulla neve gennaio e febbraio sono i mesi ideali per passeggiare, per lo sci di fondo, per le slittate, per esperienze di sci d’alpinismo ma anche per partecipare ad una serie di eventi che vanno dallo sport alla cultura. In qualche caso l’evento è culturale o musicale oppure si tratta di esperienze che si possono fare individualmente. Ecco alcune delle più significative da qui a marzo.

2/8 Menu