Oltre la pandemia, rafforzare salute e capitale umano di Alessandro Rosina

Non è eccessivo riconoscere che l’Italia si trovi oggi davanti ad un drammatico bivio. Da un lato c’è il sentiero stretto, tutto in salita, che va verso una nuova fase di sviluppo economico e sociale. Sull’altro lato c’è un’ampia strada in discesa «che porta al disastro» - come ammoniva il direttore Tamburini in un editoriale pubblicato poco prima della seconda ondata pandemica - «reso ancora più drammatico dalla montagna di debito pubblico». Le nostre fragilità passate e l’impatto della crisi sanitaria ci spingono verso la seconda strada. Servirà, nel nuovo anno, tutta la nostra volontà e lucidità d’intenti per imboccare con decisione la prima. Tra gli squilibri accumulati che ci sbilanciano verso la direzione sbagliata, assieme all’indebitamento c’è anche, forse ancor più, l’invecchiamento demografico. Si tratta di due enormi macigni che gravano sul debole capitale umano delle nuove generazioni, a cui si associa la scarsa capacità di piena valorizzazione nella società e nel mondo del lavoro.

Su questi fronti, come ben noto, occupiamo le posizioni peggiori in Europa, ma sono anche gli stessi su cui la diffusione del virus rischia maggiormente di farci arretrare. Dobbiamo allora evitare di indebolire la risposta resiliente che possiamo dare alla pandemia - risollevandoci anche dagli squilibri e risanando le fragilità pregresse - che risiede principalmente nel capitale umano presente e futuro all’interno della forza lavoro.

Non sappiamo quanto sarà il prodotto interno lordo nell’Italia del 2030 o come saranno le finanze pubbliche nel 2040, ma abbiamo cognizione chiara di come sarà la struttura della popolazione. In particolare sappiamo – e i dati del Censimento permanente Istat, finalmente disponibili, lo hanno ulteriormente confermato - che è in corso un progressivo cedimento strutturale al centro della vita attiva del Paese. Molto meno chiara è, invece, la strategia del nostro paese su come rispondere a tale crollo. Superato l’impatto congiunturale della pandemia sarà soprattutto questa la principale dinamica negativa da contrastare e controbilanciare per non trovarci trascinati lungo la seconda strada, quella del declino.

Sul lato delle nascite la risposta messa in campo è quella del Family Act. Un pacchetto integrato di misure che, se (ed è d’obbligo sottolineare il “se”) realizzato con tempi, modalità e risorse adeguate, ci può riallineare alle migliori esperienze europee sul fronte delle politiche familiari. Un asse centrale di tale proposta riguarda le politiche di conciliazione, la cui carenza è stata anche uno dei nostri principali freni alla indispensabile crescita dell’occupazione femminile.

Un’ulteriore fondamentale leva di risposta alle trasformazioni demografiche è l’allungamento della vita attiva, che in Italia abbiamo finora interpretato solo sul versante dell’uscita e quasi esclusivamente attraverso vincoli normativi. Non impedire di uscire ma migliorare le condizioni che favoriscono, sia per il lavoratore che per l’azienda, il piacere e l’utilità di rimanere è l’approccio virtuoso da adottare. Coerentemente con ciò abbiamo bisogno di politiche che mettano al centro le scelte consapevoli dei cittadini e la capacità di generare valore in tutte le fasi della vita.