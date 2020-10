Oltre lo smart working, le grandi aziende puntano a regole sulla disconnessione

Leggi anche Più smart working per tutti? Prima serve una legge seria

Nello specifico, l’azienda ha previsto «un accordo individuale per lo smart working siglato con i singoli dipendenti, che include anche regole per la disconnessione e che recentemente, a causa del lockdown, è stato affiancato da ulteriori indicazioni condivise per mantenere il giusto equilibrio tra impegni privati e professionali, anche stando sempre a casa». Amazon - pur senza accordo di secondo livello con le parti sociali - sin dal 2016 ha in vigore una policy strutturata sull’uso del lavoro agile, che integra i contratti individuali di lavoro. L’uso di questa modalità di lavoro è stato ampliato e ulteriormente incentivato in funzione dell'emergenza sanitaria.

Obiettivo: copertura totale

Chi non era “attrezzato” prima del Covid ha fatto della pandemia uno spunto di riflessione. Come, per esempio, Samsung. La società italiana del colosso coreano del tech non aveva una forma strutturale di smart working, ma sta pensando di adottarla: «Ipotizzando la presenza in sede del 50% del personale sino alla fine dell’anno (percentuale che potrebbe cambiare in relazione alla curva dei contagi, ndr), l’applicazione del lavoro agile a tutto il personale e il criterio di rotazione, lo smart working si tradurrà in 2-3 giorni di lavoro da remoto a livello settimanale per ciascun dipendente.

I dettagli di questo programma sono in fase di definizione in questi giorni», spiega Giovanni Barina, head of Human resources and general affairs di Samsung Electronics Italia. Tra i temi allo studio delle grandi aziende c’è il diritto alla e: tutti i big player stanno pensando a come regolamentarlo per garantire un equilibrio salutare e proficuo tra vita privata e lavoro smart.