Oltre le stime l’asta Sotheby’s di Impressionismo e avanguardie

I 31 lotti venduti su 33 proposti dall'ultimo catalogo della serata e nottata a New York il 12 maggio hanno portato 221,3 milioni di dollari, 2 milioni oltre la stima alta (stima bassa di 166,5 milioni di $), con il 94% di lotti venduti nella tradizionale categoria ‘Impressionista e Moderna', che oramai solo Sotheby's mantiene separata dal dopoguerra.



10680 Lot 1010 - Claude Monet, Le Bassin aux Nymphéas

10680 Lot 1016 - Pablo Picasso, Femme assise en costume vertn

10680 Lot 1019 - Leonor Fini, Autoportrait au scorpion

Impressionismo alla ribalta

Oltre la metà del ricavo è data da opere impressioniste guidate da una grande composizione di “Ninfee” di due metri per uno in orizzontale di Monet del 1917-19 contesa fino a 70,4 milioni di $ da una stima a richiesta e garantita attorno ai 40 milioni, 4 volte il prezzo raggiunto in asta 15 anni fa. Anche un vaso di fiori sempre di Monet del 1878 ha superato ampiamente le attese a 10,3 milioni, da una stima di 4-6 milioni, mentre un altro lavoro di Monet, una classica veduta del 1880 raffigurante la Senna in inverno, è rimasta invenduta da una stima di 6-8 milioni di $. Attese deluse in parte anche da Cezanne con una ‘Nature Morte' del 1888-90 che ha sfiorato i 20 milioni di $, ben sotto la stima di 25-35 milioni. Una ‘Danseuse' dipinta a pastello su carta da Degas attorno al decennio 1880 ha realizzato 11,8 milioni, dalla stima di 10-15 milioni di $. Migliore accoglienza per un nudo femminile di Renoir che quasi ha triplicato la stima alta di 1-1,5 milioni a 4,2 milioni di $.

10680 Lot 1023 - Amedeo Modigliani, Jeune Fille Assise, Les Cheveux Dénoué

La solidità delle Avanguardie del ‘900

Non poteva mancare fra le opere aggiudicate oltre i 20 milioni un lavoro di Picasso, un ritratto di Francois Gilot del 1953 ‘Femme assise en costume vert' aggiudicato per ben 21 milioni oltre la stima di 14-18 milioni di $. Tutti e cinque i lavori di Picasso hanno trovato compratori. Finisce probabilmente al garante il ritratto femminile ‘Jeune fille en bleu' dipinto da Modigliani nel 1919, aggiudicato per 16,3 milioni da una stima di 15-20 milioni di $, già parte della collezione Nahmad. È finito al rispettivo garante terzo anche una ‘Peinture' a fondo blu di Mirò del 1954, alla stima bassa di 12,7 milioni con le commissioni. Ottimi risultati, invece, per due ritratti femminili erotici di Egon Schiele a guache colorata su carta che hanno superato le stime identiche di 2,5-3,5 milioni totalizzando 7,8 milioni di $, rendendo così inutili le garanzie di parte terza.

10680 Lot 1026 - Childe Hassam, Flags on 57th Street, Winter 1918

Record per artisti meno noti

Vanno segnalati anche due record rispettivamente per la pittrice surrealista franco-argentina Leonor Fini il cui ‘Autoritratto con Scorpione' ha raggiunto ben 2,3 milioni da una stima (inutilmente garantita) di 600-800mila $, e per l'impressionista americano Childe Hassam con una patriottica veduta di New York ‘Flags on 57th Street, Winter 1918' di provenienza museale, venduta dalla Società Storica di New York che ha realizzato 12,3 milioni di $, finendo probabilmente al garante da una stima di 12-18 milioni di $. Infine, ottimo risultato per un ritratto femminile di Diego Rivera aggiudicato a 7,5 milioni oltre il doppio della stima di 2-3 milioni di $.