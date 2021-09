Scuola, esordio senza problemi per la app di verifica Green pass

3' di lettura

Si ritorna in classe in presenza, nella speranza di essersi lasciati definitivamente alle spalle l’esperienza della didattica a distanza. Questa mattina, lunedì 13 settembre, sono infatti rientrati a scuola oltre tre milioni e 800mila studenti (3.865.365). Sono quelli che vivono in nove Regioni ( Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto e Valle d’Aosta) e nella Provincia di Trento. Le lezioni erano già riprese il 6 settembre per gli studenti della Provincia di Bolzano, mentre inizieranno domani, martedì 14 settembre, per 192.252 alunni della Sardegna.

Il 15 settembre toccherà a 1.706.814 bambini e ragazzi delle Regioni Campania, Liguria, Marche, Molise e Toscana; il 16 settembre per 829.028 studenti del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia. Gli ultimi a ritornare in classe saranno gli 813.853 alunni delle Regioni Calabria e Puglia, il 20 settembre.

900 mila verifiche del Green pass dalle 7

Oggi è stata la “prima” della piattaforma a semafori predisposta dal ministero dell’Istruzione, da quello della Salute e dal Garante per la privacy che consente di verificare il possesso del Green pass da parte del personale scolastico (docenti e amministrativi) e dei genitori degli studenti che sono entrati negli istituti. La piattaforma per il controllo del Green pass nelle scuole «è attiva dalle 7 e ci sono state oltre 900mila verifiche. Se considerate che non tutto il Paese è partito, ma 4.500 scuole su 8.000, pensate che risultato straordinario che è», ha sottolineato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, arrivando alle scuole primarie Carducci di Bologna per il primo giorno di scuola.

«Tutto ieri l’abbiamo provata un’ultima volta. Questo è un Paese che sa fare cose che funzionano, tutti me la stanno domandando in giro per l’Europa». Nel 95% dei casi il tempo di risposta del sistema è risultato essere in media di un secondo, secondo quanto reso noto da fonti del ministero. Ieri sera, tra le 18 e le 24, la piattaforma è stata aperta per una prova e hanno fatto accesso circa 3.800 scuole.

Per la Super App un esordio senza problemi a Milano e Roma

Prima campanella senza problemi per il momento nei licei di Milano all’esordio del green pass. I primi alunni hanno varcato le porte del liceo Parini e del Manzoni senza code o caos: ingressi dunque per ora regolari nei grandi istituti meneghini. Le entrate sono state scaglionate in diversi orari nel corso della mattinata anche per agevolare i controlli da parte del personale scolastico.