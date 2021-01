Oltre Venture al raddoppio, nuovo fondo da 100 milioni ll pioniere dell’impact investing diventa sgr e allarga il raggio di azione - Per la raccolta del nuovo veicolo già formalizzata l’adesione del Fei di Matteo Meneghello

Oltre Venture diventa sgr e raddoppia, con un nuovo fondo in rampa che punta a raccogliere almeno 100 milioni di euro e che ha già incassato l’adesione del Fei. La Sicav creata da Luciano Balbo, archiviata con successo la prima fase della sua storia (con un primo fondo che ha portato, tra l’altro, all’investimento e alla exit di successo in Centro medico Santagostino) si prepara a entrare in una fase di maturità, strutturando l’esperienza pionieristica condotta in questi anni nell’impact investing...