Omaggio alla Luna per Calici di Stelle Numerosi gli eventi dedicati allo sbarco sulla Luna per questa manifestazione che si svolge nelle piazze e nei luoghi più belli di oltre 200 Città del Vino e in centinaia di cantine aderenti al Movimento di Giambattista Marchetto

È dedicata al cinquantesimo anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna - il 20 luglio 1969 con gli astronauti dell’Apollo 11 - l’edizione 2019 di Calici di Stelle.

Anche per questa estate l’Associazione Nazionale Città del Vino e il Movimento del Turismo del Vino promuovono la manifestazione estiva dedicata agli enoturisti che, dal 2 all’11 agosto, possono partecipare agli eventi in tutta Italia nelle piazze e nei luoghi più belli di oltre duecento Città del Vino e in centinaia di cantine aderenti al Movimento. E la luna e le stelle cadenti (cielo sereno permettendo) potranno essere ammirate anche approfittando della collaborazione con l’Unione Astrofili Italiani.

«Il messaggio che vogliamo rinnovare con Calici di Stelle è che il vino è sopratutto cultura e piacere», rimarca il presidente di Città del Vino Floriano Zambon. E Nicola D'Auria, presidente di MTV aggiunge: «Il vino, le stelle, i viaggi hanno in comune la capacità di far sognare le persone e la nostra associazione ha l'obiettivo di far vivere agli enoturisti momenti che vadano oltre la semplice degustazione».

Un programma per ogni regione

Con Calici di Stelle scende in piazza il racconto dell'esperienza di visita in cantina e si mescola a un calendario denso di eventi.

Il MTV Abruzzo è pronto a festeggiare con cene nei vigneti e degustazioni storiche in cantina, ma soprattutto l'8 agosto a Ortona propone una serata magica nella quale saranno protagonisti i vini abruzzesi in abbinamento a piatti della tradizione marinara regionale.