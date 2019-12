Omaggio alla Russia amata da Chanel

Viviamo in un mondo sempre più veloce. L’alta gioielleria non fa eccezione: lei disegna due collezioni all’anno di pezzi unici. Non ha mai paura di non trovare l’ispirazione giusta?

Per fortuna no. Certo, a volte mi sento un po’ stanco, come tutti. Ma sono sempre stanco e felice. Non ho mai avuto la sensazione o magari il timore di essere a corto di ispirazione. Ho il problema contrario, semmai. Quando non sono a Parigi con i miei collaboratori, che ho scelto personalmente, uno dopo l’altro, dal mio arrivo in Chanel, sono in giro per il mondo. Vedo tutte le sfilate della maison, partecipo a ogni evento: osservo luoghi e persone e adoro incontrare le donne che hanno scelto un pezzo di alta gioielleria Chanel. Collane, bracciali, anelli, spille, orecchini prendono vita davvero solo quando una donna se ne innamora, li sceglie e poi li indossa. Non sottopongo nessuno a interrogatori, ma sono felice quando le persone scelgono di raccontarmi l’affinità emotiva che hanno con un gioiello.

Capita che siano le clienti a farle delle domande?

Certo e io mi diverto moltissimo a raccontare come è nato ogni gioiello, magari facendo avere alla clienti lo schizzo originale o altro materiale che ho usato durante il processo creativo.

Ogni pezzo della collezione Le Paris russe de Chanel è stato disegnato anche ad acquerello. Oltre ai gioielli, quali soggetti ama rappresentare?

Non esco di casa senza un piccolo o grande set da disegno. Acquerelli, ma non solo. A Parigi, mentre vado al lavoro, i miei soggetti preferiti sono i tratti tipici della vita parigina e le persone che si muovono per la città. Se sono immerso nella natura c’è solo l’imbarazzo della scelta e credo che ogni artista o creativo sia affascinato dai colori e dalle forme di tutte le forme di vita con le quali condividiamo questo pianeta.